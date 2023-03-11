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«Эльче» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Эльче» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет в игре открыл форвард гостей Кайл Ларин на 4-й минуте. На 90+6-й минуте полузащитник хозяев Тете Моренте сравнял.

«Вальядолид» занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 28 очков. «Эльче» находится на последней, 20-й строчке (13).

Испания. Ла Лига. 25-й тур
11 мар, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:1
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Эльче
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
14
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
15
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
16
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
17
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
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 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
19
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