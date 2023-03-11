«Эльче» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче ла лиги

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«Эльче» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет в игре открыл форвард гостей Кайл Ларин на 4-й минуте. На 90+6-й минуте полузащитник хозяев Тете Моренте сравнял.

«Вальядолид» занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 28 очков. «Эльче» находится на последней, 20-й строчке (13).