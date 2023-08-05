«Сельта» расторгла контракт с Санти Миной. Игрока приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование
Форвард «Сельты» Санти Мина покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды из Виго.
«Сельта» расторгла контракт с 27-летним испанцем в одностороннем порядке. В прошлом году Мину приговорили к 4 годам тюрьмы. Прокуратура обвинила футболиста в сексуальном насилии в отношении девушки, которое он совершил в 2017-м году.
Мина подал апелляцию, но в результате суд Андалусии сократил только сумму моральной компенсации жертве — с 50 тысяч евро до 25 тысяч.
В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Валенсию».
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|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
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|0
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20
|Алавес
|0
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|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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