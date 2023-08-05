Неймар может перейти в «Барселону» после трансфера Дембеле в «ПСЖ»
Стало известно условие, при котором форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo, 31-летний футболист может перейти в каталонский клуб, когда форвард Усман Дембеле уйдет в «ПСЖ». Неймар хочет перейти в «Барселону», и парижане не будут его удерживать, так как он не нравится главному тренеру Луису Энрике.
По данным источника, все будет зависеть от того, согласится ли бразилец снизить свою зарплату ради возвращения в «Барсу» и верит ли Хави в его профессионализм.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от варианта с арендой форварда.
Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году. В прошедшем сезоне футболист провел за парижан 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
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|И
|В
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Р. Сосьедад
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|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
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|0
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|0-0
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6
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -