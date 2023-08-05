Неймар может перейти в «Барселону» после трансфера Дембеле в «ПСЖ»

Стало известно условие, при котором форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, 31-летний футболист может перейти в каталонский клуб, когда форвард Усман Дембеле уйдет в «ПСЖ». Неймар хочет перейти в «Барселону», и парижане не будут его удерживать, так как он не нравится главному тренеру Луису Энрике.

По данным источника, все будет зависеть от того, согласится ли бразилец снизить свою зарплату ради возвращения в «Барсу» и верит ли Хави в его профессионализм.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от варианта с арендой форварда.

Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году. В прошедшем сезоне футболист провел за парижан 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.