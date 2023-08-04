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Тер Штеген — Буффону: «Было честью играть против тебя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал завершение карьеры итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

«Джиджи, ты стал одним из лучших вратарей в истории и примером для многих вратарей. Было честью играть против тебя. Поздравляю с потрясающей карьерой. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе!» — написал тер Штеген в соцсетях.

Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус». Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).

Джанлуиджи Буффон
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
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