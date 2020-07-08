«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя. Смолов сыграл 59 минут

«Сельта» и «Атлетико» поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:1). Форвард мадридцев Альваро Мората уже на 1-й минуте открыл счет. Хозяева отыгрались после перерыва — гол забил Франсиско Бельтран.

Российский форвард команды из Виго Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 59-й минуте.

«Сельта» поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Атлетико» остался третьим.

Чемпионат Испании

35-й тур

«Сельта» — «Атлетико» — 1:1 (0:1)

Голы: Мората, 1 (0:1). Бельтран, 49 (1:1).

«Сельта»: Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Саэнс, Окай Йокушлу, Бельтран, Смолов (Рафинья, 59), Аспас (Брадарич, 90+1), Мендес (Мина, 60).

«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Хименес, Лоди (М.Санчес, 69), Коке, Сауль, Льоренте (Эррера, 68), Партей (Витоло, 68), Мората (Шапонич, 88), Корреа (Лемар, 73).

Предупреждения: Мендес, 22. Лоди, 23. Нолито, 36. Саэнс, 47. Мурильо, 51. Хименес, 79. Эррера, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес.

7 июля. Виго. Стадион «Балаидос».