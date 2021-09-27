Эден Азар избавился от психологических проблем из-за травм
23:30
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар постепенно набирает форму после череды травм, которые преследовали его на протяжении двух лет, сообщает издание ABC. Азар стал сильнее как физически, так и психологически.
По информации источника, он больше не боится за свою лодыжку или вступать в жесткие единоборства. Отмечается, что бельгиец «победил свои страхи» и должен выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Шерифа».
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