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Эден Азар избавился от психологических проблем из-за травм

23:30
Эден Азар. Фото Instagram
Эден Азар. Фото Instagram
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар постепенно набирает форму после череды травм, которые преследовали его на протяжении двух лет, сообщает издание ABC. Азар стал сильнее как физически, так и психологически.

По информации источника, он больше не боится за свою лодыжку или вступать в жесткие единоборства. Отмечается, что бельгиец «победил свои страхи» и должен выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Шерифа».

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Иван Шитик все материалы автора

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