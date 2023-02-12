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«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

Иван Шитик
Корреспондент
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12 февраля. «Сельта» — «Атлетико» — 0:1.
Фото AFP

«Атлетико» вырвал победу у «Сельты» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

С 70-й минуты мадридцы играли в меньшинстве после удаления защитника Стефана Савича.

На 89-й минуте победный мяч забил нападающий «матрасников» Мемфис Депай. Голландец забил дебютный гол в составе команды из Мадрида.

«Атлетико» набрал 38 очков и сохранил четвертое место в чемпионате. «Сельта» осталась на 13-й строчке в турнирной таблице (23 очка).

Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 18:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
0:1
Атлетико
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
ФК Атлетико
ФК Сельта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании: «Вильярреал» — «Барселона», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 21-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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