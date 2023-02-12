«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

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«Атлетико» вырвал победу у «Сельты» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

С 70-й минуты мадридцы играли в меньшинстве после удаления защитника Стефана Савича.

На 89-й минуте победный мяч забил нападающий «матрасников» Мемфис Депай. Голландец забил дебютный гол в составе команды из Мадрида.

«Атлетико» набрал 38 очков и сохранил четвертое место в чемпионате. «Сельта» осталась на 13-й строчке в турнирной таблице (23 очка).