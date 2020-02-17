Сборная России поздравила Смолова с первым голом за «Сельту»

Сборная России поздравила нападающего Федора Смолова с первым голом за «Сельту». 30-летний форвард открыл счет в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала».

— Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу — мадридскому «Реалу». Это браво! — говорится в сообщении сборной России в Twitter.