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Сборная России поздравила Смолова с первым голом за «Сельту»

00:14
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сборная России поздравила нападающего Федора Смолова с первым голом за «Сельту». 30-летний форвард открыл счет в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала».

— Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу — мадридскому «Реалу». Это браво! — говорится в сообщении сборной России в Twitter.

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