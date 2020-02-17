Сборная России поздравила Смолова с первым голом за «Сельту»
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Сборная России поздравила нападающего Федора Смолова с первым голом за «Сельту». 30-летний форвард открыл счет в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала».
— Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу — мадридскому «Реалу». Это браво! — говорится в сообщении сборной России в Twitter.
Смолов забил первый гол за «Сельту». И сразу — мадридскому «Реалу». Это браво ??? pic.twitter.com/W09gSvBqjK— Сборная России (@TeamRussia) February 16, 2020
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