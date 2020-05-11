Сборная России отметила возвращение Смолова к тренировкам

Официальный аккаунт сборной России отметил возвращение к тренировкам нападающего «Сельты» Федора Смолова. Сегодня команда из Виго начала подготовку к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Смолов тоже на поле. «Сельта» запустила тренировки в группах по шесть игроков», — говорится в Twitter национальной команды.