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Сборная России отметила возвращение Смолова к тренировкам

21:32
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Официальный аккаунт сборной России отметил возвращение к тренировкам нападающего «Сельты» Федора Смолова. Сегодня команда из Виго начала подготовку к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Смолов тоже на поле. «Сельта» запустила тренировки в группах по шесть игроков», — говорится в Twitter национальной команды.

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