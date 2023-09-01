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Сегодня, 16:23

«Сассуоло» арендовал Кастильехо у «Валенсии»

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Вингер «Валенсии» Саму Кастильехо перешел в «Сассуоло» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Арендное соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

Кастильехо выступал за «Валенсию» с 2022 года. Футболист провел за клуб 26 матчей, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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Самуэль Кастильехо
ФК Валенсия
ФК Сассуоло
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 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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