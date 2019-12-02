Санти Мина подозревается в сексуальном насилии

Форвард «Сельты» Санти Мина предстанет перед судом по подозрению в сексуальном насилии, сообщают испанские СМИ.

Как информирует es.besoccer.com, вместе с игроком «Сельты» по этому же делу проходит защитник «Химнастика» Давид Гольдар. Мина обвиняются в домогательствах по отношению к молодой женщине в Мохакаре (Андалусия, провинция Альмерия). Инцидент произошел еще в 2017 году, но обвинение им выдвинули только сейчас

При этом пока суд не установил, причастен ли Голдар к возможному преступлению, или же он виновен в недонесении о случившемся. Пока он проходит по делу как свидетель.

23-летний Санти Мина в нынешнем сезоне провел 12 матчей за «Сельту» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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