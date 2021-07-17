«Атлетик» уступил «Санкт-Галлену» в товарищеском матче
20:32
В товарищеском матче «Санкт-Галлен» обыграл «Атлетик» (2:1).
В составе швейцарского клуба отличились Алессио Бесио и Эли Юан. «Атлетик» забил единственный мяч благодаря автоголу Бетима Фазлийи.
Товарищеский матч
«Санкт-Галлен» (Швейцария) — «Атлетик» (Испания) — 2:1 (2:1)
Голы: Бесио, 19, Юан, 36 — Фазлийи, 38, в свои ворота
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