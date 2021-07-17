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«Атлетик» уступил «Санкт-Галлену» в товарищеском матче

20:32
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В товарищеском матче «Санкт-Галлен» обыграл «Атлетик» (2:1).

В составе швейцарского клуба отличились Алессио Бесио и Эли Юан. «Атлетик» забил единственный мяч благодаря автоголу Бетима Фазлийи.

Товарищеский матч

«Санкт-Галлен» (Швейцария) — «Атлетик» (Испания) — 2:1 (2:1)

Голы: Бесио, 19, Юан, 36 — Фазлийи, 38, в свои ворота

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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