Прокуратура Португалии расследует трансфер Милитау из «Порту» в «Реал»

Прокуратура Португалии заинтересовалась трансфером защитника Эдера Милитау из «Порту» в «Реал». Государственный орган начал расследование в отношении комиссионных на сумму 9,72 миллиона евро двум агентам, которые помогали с переходом бразильца в стан «сливочных», сообщает Marca.

«Порту» купил 90 процентов прав на Милитау у «Сан-Паулу» за 8,5 млн евро в 2018 году. В 2019-м «Реал» приобрел 100 процентов прав на футболиста за 50 млн, при этом из них «Порту» получил лишь 38,16 млн евро.

Расследование ведется из-за 20-процентной суммы, которую получили два агента — Джулиано Бертолуччи и Бруно Маседу.