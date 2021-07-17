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Прокуратура Португалии расследует трансфер Милитау из «Порту» в «Реал»

20:17
Эдер Милитау. Фото Instagram
Эдер Милитау. Фото Instagram
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Прокуратура Португалии заинтересовалась трансфером защитника Эдера Милитау из «Порту» в «Реал». Государственный орган начал расследование в отношении комиссионных на сумму 9,72 миллиона евро двум агентам, которые помогали с переходом бразильца в стан «сливочных», сообщает Marca.

«Порту» купил 90 процентов прав на Милитау у «Сан-Паулу» за 8,5 млн евро в 2018 году. В 2019-м «Реал» приобрел 100 процентов прав на футболиста за 50 млн, при этом из них «Порту» получил лишь 38,16 млн евро.

Расследование ведется из-за 20-процентной суммы, которую получили два агента — Джулиано Бертолуччи и Бруно Маседу.

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Иван Шитик все материалы автора

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