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Санчес Флорес: «Севилья» на правильном пути. Для нас сейчас очень важна дисциплина»

Алина Савинова
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Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес рассказал о работе с командой после своего назначения в испанский клуб.

«Я осторожен. Ты можешь учить игроков только тогда, когда достаточно их видел. На этой неделе мы совершали как те действия, которые нам нравятся, так и те, которые нас не удовлетворили. Мы находимся на той стадии, когда понимание и обучение очень важны. Просто сказать что-то недостаточно», — приводит Marca слова Санчеса Флореса.

Также он ответил, благодаря чему команда сможет добиться триумфа.

«Мы на правильном пути. Очень важна дисциплина, а также компромиссы. Поражение разъединяет. Победа, наоборот, объединяет. Нужно заставить каждого игрока показать все, что у него есть внутри», — добавил тренер.

58-летний специалист в декабре 2023 года подписал контракт с «Севильей» до конца июня 2025-го. Предыдущим его клубом был «Хетафе», в котором он работал с октября 2021 по апрель 2023 года.

«Севилья» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками в 19 матчах.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2024/01/11/659fdf9446163ff95b8b458c.html
ФК Севилья
Кике Санчес Флорес
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