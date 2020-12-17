Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Гранада», «Кадис» и «Хетафе» вышли во второй раунд Кубка Испании

23:07
Теги:

В матча первого раунда Кубка Испании «Гранада» обыграла «Сан-Хуан» (2:0).

«Кадис» с аналогичным результатом победил «Рибадумию». «Хетафе» обыграл «Анайтасуну» (2:1).

Кубок Испании

1-й раунд

«Сан-Хуан» — «Гранада» — 0:2 (0:2)

Голы: Кенеди, 1 (0:1). Хорхе Молина, 26 (0:2).

«Гранада»: Эскандель, Кини, Перес, Х.Санчес, П.Санчес (Барсия, 79), Азиз, Кенеди (Пуэртас, 65), Брайс, Аранда (Руис, 66), Хорхе Молина, Соро.

Предупреждение: Перес, 45+1.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

17 декабря. Памплона. Стадион «Сан-Хуан».

«Рибадумия» — «Кадис» — 0:2 (0:1)

Голы: Гарридо, 33 (0:1). Малбашич, 52 (0:2).

Нереализованный пенальти: Малбашич, 49 (вратарь)

«Кадис»: Хиль, Кала, Алькала, Акапо, Баро, Бодижер (Йенссон, 42), Помбо (Искиэрдо, 75), Гарридо, Лосано (Меса, 76), Малбашич, Санчес.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

17 декабря. Рибадумия. Стадион «А Сенра».

«Анайтасуна» — «Хетафе» — 1:2 (0:0)

Голы: Эскурца, 55 (1:0). Энес Унал, 73 (1:1). Анхель, 90+4 — с пенальти (1:2).

«Хетафе»: Яньес, Даконам (Оливера, 60), Чема, Альба Фернандес (Кабако, 46), Иглесиас, Палаверса (Кукурелья, 60), Финн, Абдулаи, Портильо, Диаби (Анхель, 59), Мата (Энес Унал, 67).

Предупреждения: Абдулаи, 77. Оливера, 79.

Судья: Кордеро Вега.

17 декабря. Аскойтия. Стадион «Черлойя».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир