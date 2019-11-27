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Самюэль Юмтити: «Хотел бы закончить карьеру в «Барселоне», но должен играть»

27 ноября 2019, 17:26
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити рассказал, что хотел бы закончить карьеру в каталонском клубе. В текущем сезоне он провел только три матча.

— Никогда не знаешь, что может быть, не знаю, — цитирует француза Be Soccer. — С удовольствием хотел бы закончить карьеру здесь, в «Барселоне», но я молод. У меня есть время, должен играть, выигрывать титулы.

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