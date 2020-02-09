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С победой в новую декаду. Смолов выложил фото из раздевалки «Сельты»

9 февраля 2020, 22:55
Раздевалка «Сельты» после победы над «Севильей». Фото ФК «Сельта»
Раздевалка «Сельты» после победы над «Севильей». Фото ФК «Сельта»
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В матче 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома одержала победу над «Севильей» (2:1). Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов вышел в старте и не отметился результативными действиями. 30-летний футболист получил желтую карточку на 80-й минуте матча и был заменен в концовке игры (88-я минута).

После матча Смолов выложил в Instagram фото из раздевалки победителей.

— Мне 30. Давай, «Сельта»! — написал россиянин, который 9 февраля праздновал день рождения.

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