Рюдигер схватил Морату за сосок во время матча и спровоцировал конфликт

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер спровоцировал нападающего «Атлетико» Альваро Морату во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании. 30-летний немец схватил соперника за сосок, что вывело испанца из себя и тот толкнул оппонента.

Однако главный арибтр встречи Хавьер Альберола Рохас оставил без внимания этот эпизод и не стал наказывать игроков.

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с победителем матча «Барселона» — «Осасуна».