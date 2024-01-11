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Станислав Черчесов: «Алексею Миранчуку не всегда хватало стабильности и спортивной злости»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и Алексея Миранчука в «Аталанте».

— В свое время мы вызвали Захаряна в сборную России еще совсем юным. К сожалению, тогда Арсен не смог с нами поработать на сборе из-за болезни, поэтому мое общение с ним оказалось минимальным, — сказал Черчесов. — По себе помню, что переезд в другой чемпионат объективно требует серьезной адаптации, тем более парень попал в команду, которая на хорошем ходу. Видел несколько встреч с участием «Реал Сосьедад» и понимаю, почему Захаряну нужно определенное время. У сан-себастьянцев так хорошо отлажена комбинационная игра, что тренеру не очень хочется менять уже проверенных в деле людей. Арсен — молодой парень, который вливается в новый коллектив, и ему приходится бороться за свое место под солнцем под пристальным вниманием местных СМИ и болельщиков. Но это совершенно нормальная история для любого легионера-новичка. Так что надо стиснуть зубы и терпеть, использовать свои шансы. Ну а таланта Арсену не занимать, в этом никто не сомневается.

— Никто не сомневался и в таланте Алексея Миранчука, однако в «Аталанте» ему пришлось тяжело. Но вот в декабре — январе у него идет яркий отрезок с забитыми мячами, голевыми передачами и высокими оценками от ведущих спортивных изданий Италии. Что на таком благоприятном фоне для него сейчас лучше: доиграть сезон в Бергамо или все-таки настаивать на аренде?

— Это решать только ему самому. Я же могу только порадоваться за Алексея, который провел с нами немало времени в сборной России. Его высокий потенциал никогда не оспаривался, а классный гол в ворота сборной Финляндии на Евро-2020 до сих пор памятен многим.

Другое дело, что Леше не всегда хватало стабильности и спортивной злости, а без этого в клубе такого турнира, как серия А, пробиться в стартовый состав очень сложно. Тем более в «Аталанте» работает очень специфический в плане общения и жесткий в тренировочном процессе специалист — Джан Пьеро Гасперини, с которым мне доводилось общаться. Рад, что Леша здорово проявляет себя в последние два месяца, но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Алексей Миранчук
Станислав Черчесов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
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