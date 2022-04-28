Романьоли начал переговоры с «Барселоной»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли начал переговоры с «Барселоной», утверждает AS.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В другой клуб он может перейти на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что защитник уже согласовал условия контракта с «Лацио».

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.