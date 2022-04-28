Куман считает, что «Барселона» находится в той же ситуации, что и при нем

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал текущее положение команды в чемпионате Испании.

«Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца. Меня очень критиковали за трансфер Люка де Йонга, но благодаря его голам «Барса» взяла 5-6 очков. У меня нет ощущения, что я провалился. Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу.

Конечно, в каких-то аспектах «Барса» стала лучше, потому что они подписали трех форвардов, но когда я ушел, мы отставали на 8 очков, а сейчас отставание уже 15 баллов. Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барсе». Не зря же они проигрывают дома», — приводит слова Кумана ESPN.

Куман был главным тренером «Барселоны» с августа 2020-го по октябрь 2021 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании и занял третье место в ла лиге. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка в 33 матчах. На первом месте «Реал», у которого в активе 78 очков.