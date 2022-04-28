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Сегодня, 17:59

Куман: «Когда я ушел, «Барселона» отставала на 8 очков, сейчас — 15»

Куман считает, что «Барселона» находится в той же ситуации, что и при нем
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал текущее положение команды в чемпионате Испании.

«Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца. Меня очень критиковали за трансфер Люка де Йонга, но благодаря его голам «Барса» взяла 5-6 очков. У меня нет ощущения, что я провалился. Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу.

Конечно, в каких-то аспектах «Барса» стала лучше, потому что они подписали трех форвардов, но когда я ушел, мы отставали на 8 очков, а сейчас отставание уже 15 баллов. Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барсе». Не зря же они проигрывают дома», — приводит слова Кумана ESPN.

Куман был главным тренером «Барселоны» с августа 2020-го по октябрь 2021 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании и занял третье место в ла лиге. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка в 33 матчах. На первом месте «Реал», у которого в активе 78 очков.

Источник: https://espndeportes.espn.com/futbol/espana/nota/_/id/10286020/barcelona-ronald-koeman-no-sintio-apoyo-presidente-joan-laporta
Роналд Куман
Хави Эрнандес (Хави)
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
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Энес Юнал

Хетафе

 15
П
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Усман Дембеле

Барселона

 11
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Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
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Атлетик

 22 1 7
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