Рюдигер в ближайшее время должен пройти медосбледование для «Реала»

«Реал» готов провести медицинский осмотр защитника Антонио Рюдигера, сообщает Sport.es.

Защитник «Челси» должен пройти медицинский осмотр в ближайшие дни, после чего переход в мадридский клуб на правах свободного агента станет простой формальностью.

Ранее стало известно, что соглашение Рюдигера с «Реалом» будет рассчитано на четыре сезона — до 2026 года.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».