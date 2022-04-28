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Сегодня, 17:18

Рюдигер в ближайшее время должен пройти медосбледование для «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» готов провести медицинский осмотр защитника Антонио Рюдигера, сообщает Sport.es.

Защитник «Челси» должен пройти медицинский осмотр в ближайшие дни, после чего переход в мадридский клуб на правах свободного агента станет простой формальностью.

Ранее стало известно, что соглашение Рюдигера с «Реалом» будет рассчитано на четыре сезона — до 2026 года.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
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 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
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 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
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