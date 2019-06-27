Ривалдо считает, что Месси заслужил "Золотой мяч"

Бывший нападающий сборной Бразилии​ Ривалдо считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси должен получить "Золотой мяч" по итогам 2019-го года.

– Думаю, что Месси сделал достаточно, чтобы получить "Золотой мяч", это же индивидуальная награда, – цитирует Mundo Deportivo Goal. – Ван Дейк? Надо подумать, имеет ли он такое же влияние на защиту "Ливерпуля", как Месси на нападение "Барселоны". Если ему удастся выиграть Кубок Америки, это станет мощным импульсом для очередного "Золотого мяча".

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