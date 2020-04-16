Ривалдо назвал английский клуб, за который он хотел бы сыграть

Чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча"-1999 Ривалдо рассказал, что из английских клубов он бы предпочел «Манчестер Юнайтед». По словам бразильца, он думал о возможности перехода в «МЮ» после того, как команда выиграла Лигу чемпионов-1998/99, победив на «Ноу Камп» «Баварию» (2:1). Ривалдо в то время выступал за «Барселону».

— В те годы были слухи о моем потенциальном трансфере в «Манчестер Юнайтед». Они только что выиграли Лигу чемпионов в эпичном финале против «Баварии», — цитирует Daily Mirror Ривалдо. — В тот момент я был на трибунах «Ноу Камп» и подумал: если бы я играл в премьер-лиге, то выбрал бы «МЮ». Конечно, в Англии были другие хорошие клубы, такие, как «Арсенал», «Челси» или «Ливерпуль», но «МЮ» всегда привлекал меня своими достижениями и манерой игры.