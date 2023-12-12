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Рианчо: «Захарян пока не стал любимчиком испанской публики, но фанаты не разочаровались в нем»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Все в Испании ожидают от Захаряна, что он пройдет полную адаптацию. В ла лиге очень много хороших футболистов, ему надо адаптироваться к чемпионату. Даже Месси в свое время имел проблемы с адаптацией. Сейчас никто еще не знает по-настоящему его ценность на поле. Сложно приехать сюда и сразу завоевать сердца болельщиков, здесь очень много выдающихся футболистов. Поэтому он пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нем», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 20-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Всего россиянин провел 15 матчей за новую команду и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-zakharyan-v-ispanii-poka-ne-stal-lyubimchikom-publiki-no-fanaty-ne-razocharovalis-v-nyom-314519/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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Представитель Захаряна заявил, что условий от испанцев по смене гражданства России не было
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 12
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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 13 1 0
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