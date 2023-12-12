Представитель Захаряна заявил, что условий от испанцев по смене гражданства России не было

Советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин отреагировал на слухи о требовании испанцев к футболисту отказаться от гражданства России.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Не знаю, кто это придумал. Никаких условий не было, это неправда. У Арсена российское гражданство, он заигран за сборную России. Возможно, на следующий сбор команды он получит вызов», — цитирует советника «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.