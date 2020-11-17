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Рейтинг зарплат клубов в ла лиге-2020/21: «Реал» — лидер, «Барселона» — в тройке

13:21
Игроки «Реала». Фото Twitter
Игроки «Реала». Фото Twitter
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Ла лига опубликовала финансовый отчет, в котором указано, сколько клубы тратят на зарплаты футболистов в сезоне-2020/21, сообщает sport.es со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

Больше всех на зарплаты игрокам тратит «Реал» — 468,5 миллиона евро. На втором месте — «Барселона» (382 717 тысяч евро), на третьем — «Атлетико» (252 720 тысяч евро). «Валенсия» Дениса Черышева на шестом месте (103 390 тысяч евро).

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