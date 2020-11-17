Рейтинг зарплат клубов в ла лиге-2020/21: «Реал» — лидер, «Барселона» — в тройке
13:21
Ла лига опубликовала финансовый отчет, в котором указано, сколько клубы тратят на зарплаты футболистов в сезоне-2020/21, сообщает sport.es со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.
Больше всех на зарплаты игрокам тратит «Реал» — 468,5 миллиона евро. На втором месте — «Барселона» (382 717 тысяч евро), на третьем — «Атлетико» (252 720 тысяч евро). «Валенсия» Дениса Черышева на шестом месте (103 390 тысяч евро).
? #?LTIMAHORA ?— Diario SPORT (@sport) November 17, 2020
? #LaLiga hace p?blicos los l?mites salariales de los equipos para esta temporada
? Real Madrid
? FC Barcelona
? Atl?tico de Madrid pic.twitter.com/qFVaqkdVoJ