Ла лига опубликовала финансовый отчет, в котором указано, сколько клубы тратят на зарплаты футболистов в сезоне-2020/21, сообщает sport.es со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

Больше всех на зарплаты игрокам тратит «Реал» — 468,5 миллиона евро. На втором месте — «Барселона» (382 717 тысяч евро), на третьем — «Атлетико» (252 720 тысяч евро). «Валенсия» Дениса Черышева на шестом месте (103 390 тысяч евро).