Рейтинг Squawka: Месси – лучший игрок сезона, Роналду не попал в топ-10

Портал Squawka опубликовал список 10 лучших футболистов Европы по итогам прошедшего сезона.
Первое место в рейтине занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, на второй строчке расположился защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк, третий – полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10.
10 лучших футболистов сезона 2018/19 по версии Squawka:
1. Лионель Месси ("Барселона");
2. Виргил ван Дейк ("Ливерпуль");
3. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");
5. Френки де Йонг ("Аякс");
6. Садио Мане ("Ливерпуль");
7. Эден Азар ("Челси");
8. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити");
10. Кильян Мбаппе ("ПСЖ").
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