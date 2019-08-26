«Ренн» арендовал защитника «Севильи»

Защитник «Севильи» Жорис Гнаньон продолжит карьеру в «Ренне». Французский клуб взял 22-летнего игрока в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «Ренна».

Гнаньон перешел в испанский клуб прошлым летом именно из «Ренна». Трансфер обошелся «Севильи» в 13,5 миллиона евро. Однако француз не смог закрепиться в основном составе. За сезон он провел только 16 матчей.