«Ренн» арендовал защитника «Севильи»
13:48
Защитник «Севильи» Жорис Гнаньон продолжит карьеру в «Ренне». Французский клуб взял 22-летнего игрока в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «Ренна».
Гнаньон перешел в испанский клуб прошлым летом именно из «Ренна». Трансфер обошелся «Севильи» в 13,5 миллиона евро. Однако француз не смог закрепиться в основном составе. За сезон он провел только 16 матчей.
[#MercatoSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 26, 2019
? Retour aux sources pour @Gnagnon39 ! ???
Degemer Mat Joris ! ?
? ? https://t.co/j24tDwvlWI pic.twitter.com/r5Xuh43W6M
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