"Реал" вырвал победу у "Уэски" благодаря голу Бензема, ворота защищал сын Зидана

"Реал" обыграл "Уэску" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол забил форвард Карим Бензема на 89-й минуте встречи. Ворота хозяев защищал сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана - Лука Зидан.

"Реал" набрал 57 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Уэска" с 22 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Реал" - "Уэска" - 3:2 (1:1)

Голы: Кучо, 3 (0:1). Иско, 25 (1:1). Себальос, 62 (2:1). Эчейта, 74 (2:2). Бензема, 89 (3:2).

"Реал": Зидан, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Льоренте (М.Диас, 79), Себальос, Иско (Вальверде, 75), Бэйл, Бензема, Б.Диас (Васкес, 64).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Пулидо, Эррера, Мойсес Гомес, Мусто, Ривера (Аньор, 78), Галан, Авила (Гальего, 63), Кучо (Гальяр, 82).

Предупреждения: Пулидо, 48. Мусто, 51. Начо, 66. Мантовани, 90.

Судья: Эстрада Фернандес.

31 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Все о чемпионате Испании - здесь