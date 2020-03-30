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«Реал» включился в гонку за Упамекано

10:06
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Центральный защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Испании. «Реал» готов составить конкуренцию «Арсеналу», «Барселоне» и «Баварии» в борьбе за 21-летнего француза, сообщает AS.

Руководство «Реала» рассматривает вариант с подписанием Упамекано и готово заплатить за защитника 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отпускных.

В сезоне-2019/20 Упамекано провел 29 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача.

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