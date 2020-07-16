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«Реал» — «Вильярреал»: видеотрансляция матча чемпионата Испании

20:00
Лукас Васкес, Лука Модрич и Карим Бензема. Фото AFP
Лукас Васкес, Лука Модрич и Карим Бензема. Фото AFP
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В четверг, 16 июля, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Вильярреал». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«Реал» с 83 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на четыре очка. «Вильярреал» — 5-я строчка и 57 очков.

Следить за матчем «Реал» — «Вильярреал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ и на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Вильярреал»

Реал — Вильярреал

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