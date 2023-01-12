«Реал» — «Валенсия»: видеообзор матча Суперкубка Испании

«Реал» победил «Валенсию» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 1:1, пен. 4:3. Игра прошла в Саудовской Аравии.

На 39-й минуте встречи форвард Карим Бензема реализовал пенальти и вывел мадридскую команду вперед. В начале второго тайма полузащитник Самуэль Диас Лино сравнял счет.

В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти мадридцы были точнее — 4:3.