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«Реал» — «Валенсия»: видеообзор матча Суперкубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 января. «Реал» — «Валенсия» — 1:1, пен. 4:3.
Фото Reuters

«Реал» победил «Валенсию» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 1:1, пен. 4:3. Игра прошла в Саудовской Аравии.

На 39-й минуте встречи форвард Карим Бензема реализовал пенальти и вывел мадридскую команду вперед. В начале второго тайма полузащитник Самуэль Диас Лино сравнял счет.

В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти мадридцы были точнее — 4:3.

Футбол
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ФК Реал
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«Реал» по пенальти победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
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 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Реал

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Реал Сосьедад

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Барселона

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Атлетико

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