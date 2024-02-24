«Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу», Захарян получил травму

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:3.

У гостей сделал дубль Санти Комесанья, еще один гол на счету Александра Серлота. Единственный мяч хозяев забил Микель Мерино.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе. В конце первого тайма хавбек попал в перекладину со штрафного. На 72-й минуте футболист получил травму правой руки в падении после борьбы с защитником соперника Йерсоном Москерой и был заменен. Вместо Захаряна на поле вышел форвард Шеральдо Беккер.

«Вильярреал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице ла лиги с 29 очками, «Реал Сосьедад» идет шестым с 40 очками.