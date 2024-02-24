Захарян получил травму в матче «Реал Сосьедад» с «Вильярреалом»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

На 71-й минуте Захарян столкнулся с защитником соперника Йерсоном Москерой в борьбе за мяч, после чего упал, ударившись правой рукой о газон.

Россиянин покинул поле в сопровождении медицинской бригады, держась за плечо. Вместо него вышел нападающий Шеральдо Беккер.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний хавбек провел 28 матчей за испанскую команду и сделал одну результативную передачу.