Ла лига разрешила «Реалу» перенести матч 38-го тура из-за концерта Тейлор Свифт

Ла лига одобрила перенос матча «Реал» — «Бетис» в 38-м туре чемпионата Испании из-за концерта американской певицы Тейлор Свифт в Мадриде. Об этом ранее просило руководство «сливочных».

Выступление запланировано на 29 и 30 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». По данным Relevo, матч «Реала», который должен был пройти 26 мая, состоится 25-го числа.

Ранее сообщалось, что на приобретение билетов на концерт Свифт в Мадриде поступило более 450 тысяч заявок.