Форвард «Хетафе» Мата рассказал, что остался под впечатлением после прочтения романа «Война и мир»

Нападающий «Хетафе» Хайме Мата рассказал, что роман «Война и мир» произвел на него большое впечатление.

«Это большой и серьезный труд. Он отлично описывает события конкретного отрезка XIX века, и так как я очень увлекаюсь историей, жанр исторического романа мне близок. Так что я просто должен был прочитать этот роман. Мне очень понравилось!» — сказал Мата в интервью на Youtube-канале Okko Спорт.

Нападающий добавил, что в Испании любят классическую русскую литературу.

В этом сезоне 35-летний испанец провел за клуб из пригорода Мадрида 26 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Всего в чемпионате Испании форвард забил 35 голов и отдал 1 результативных пасов в 164 матчах.