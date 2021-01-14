«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 1/2 финала Суперкубка Испании. Основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти оказались точнее каталонцы.

Соперник «Барселоны» определится в четверг в матче «Реал» — «Атлетик».

Суперкубок Испании

1/2 финала

«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 2:3

Голы: де Йонг, 39 (0:1). Оярсабаль, 51 — с пенальти (1:1).

Серия пенальти: Баутиста — 0:0 (вратарь). де Йонг — 0:0 (штанга). Оярсабаль — 0:0 (вратарь). Дембеле — 0:1. Виллиан Жозе — 0:1 (штанга). Пьянич — 0:2. Мерино — 1:2. Гризманн — 1:2 (мимо). Янузай — 2:2. Пуч — 2:3.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Сальдуа, 90. Баутиста, 120+1), Ле Норман, Порту (Янузай, 103), Мерино, Субельдия, Гуриди (Барренечеа, 81), Гевара (Субименди, 105), Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 90).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Фирпо, 114), Араухо, Бускетс (Пьянич, 90), де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкан, 78), Дембеле, Педри (Пуч, 90).

Предупреждения: Дембеле, 54. Ле Норман, 58. Мингеса, 97.

Судья: Мунуэра Монтеро.

13 января. Кордова. Стадион «Нуэво Арканхель».