«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 1/2 финала Суперкубка Испании. Основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти оказались точнее каталонцы.
Соперник «Барселоны» определится в четверг в матче «Реал» — «Атлетик».
Суперкубок Испании
1/2 финала
«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 2:3
Голы: де Йонг, 39 (0:1). Оярсабаль, 51 — с пенальти (1:1).
Серия пенальти: Баутиста — 0:0 (вратарь). де Йонг — 0:0 (штанга). Оярсабаль — 0:0 (вратарь). Дембеле — 0:1. Виллиан Жозе — 0:1 (штанга). Пьянич — 0:2. Мерино — 1:2. Гризманн — 1:2 (мимо). Янузай — 2:2. Пуч — 2:3.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Сальдуа, 90. Баутиста, 120+1), Ле Норман, Порту (Янузай, 103), Мерино, Субельдия, Гуриди (Барренечеа, 81), Гевара (Субименди, 105), Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 90).
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Фирпо, 114), Араухо, Бускетс (Пьянич, 90), де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкан, 78), Дембеле, Педри (Пуч, 90).
Предупреждения: Дембеле, 54. Ле Норман, 58. Мингеса, 97.
Судья: Мунуэра Монтеро.
13 января. Кордова. Стадион «Нуэво Арканхель».
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