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«Реал» собирается забрать Рейниера из «Боруссии» и отдать в другой клуб бундеслиги

17:51

«Реал» обеспокоен количеством игровых минут их молодого бразильского вингера Рейниера в дортмундской «Боруссии». Mundo Deportivo стало известно, что «Реал» отзовет 18-летнего вингера и отдаст в аренду в другой клуб бундеслиги.

Интерес к Рейниеру проявляют «Вальядолид» и «Валенсия», однако «Реал» планирует дать игровую практику бразильцу именно в бундеслиге. О немецких клубах, заинтересованных в вингере, не сообщается.

Рейниер в нынешнем сезоне провел на поле только 133 минуты и результативными действиями не отметился.

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