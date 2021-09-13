Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой»

«Реал» победил «Сельту» (5:2) в матче четвертого тура чемпионата Испании.

Хет-трик в составе победителей сделал Карим Бензема. Также отличились Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга. У «Сельты» забивали Санти Мина и Франко Серви.

«Реал» набрал десять очков и вышел на первое место. У «Сельты» одно очко и 18-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Реал» — «Сельта» — 5:2 (1:2)

Голы: Мина, 4 (0:1). Бензема, 24 (1:1). Серви, 31 (1:2). Бензема, 46 (2:2). Винисиус Жуниор, 55 (3:2). Камавинга, 72 (4:2). Бензема, 87 — с пенальти (5:2).

«Реал»: Куртуа, Начо, Карвахаль, Гутьеррес (Марселу, 89), Эдер Милитау, Модрич (Асенсио, 78), Каземиру, Вальверде, Бензема, Азар (Камавинга, 65), Винисиус Жуниор (Родригу, 89).

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Аспас, Мина (Нолито, 63), Серви (Тиагу Гальярду, 63), Мендес (Солари, 52).

Предупреждения: Начо, 32. Мурильо, 43. Винисиус Жуниор, 55. Араухо, 62. Солари, 63.

Судья: Санчес Мартинес.

12 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».