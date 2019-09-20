«Реал» сделал официальное фото перед началом сезона
16:04
«Реал» поделился в Twitter официальной фотографией команды.
На этой неделе мадридский клуб проиграл «ПСЖ» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов со счетом 0:3. В чемпионате Испании клуб занимает третье место с 8 очками после 4 игр, при двух победах и двух ничьих.
?? @RealMadrid official team photo 2019/20!#HalaMadrid pic.twitter.com/uO6p7L6pWp— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) September 20, 2019
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