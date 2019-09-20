«Реал» сделал официальное фото перед началом сезона

«Реал» поделился в Twitter официальной фотографией команды.

На этой неделе мадридский клуб проиграл «ПСЖ» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов со счетом 0:3. В чемпионате Испании клуб занимает третье место с 8 очками после 4 игр, при двух победах и двух ничьих.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр