«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место

«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице. «Эйбар» — 15-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

«Эйбар» — «Реал» — 0:4 (0:3)

Голы: Бензема, 17 (0:1). Серхио Рамос, 20 — с пенальти (0:2). Бензема, 29 — с пенальти (0:3). Вальверде, 61 (0:4).

«Эйбар»: Дмитрович, Де Бласис, Бигас, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна (Педро Леон, 65), Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Инуи, Серхио Энрич, Кике (Шарлес, 81).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Модрич, Вальверде (Иско, 72), Васкес (Диас, 81), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 72).

Судья: Кордеро Вега (Испания).

9 ноября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».