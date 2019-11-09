«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место
«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице. «Эйбар» — 15-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
13-й тур
«Эйбар» — «Реал» — 0:4 (0:3)
Голы: Бензема, 17 (0:1). Серхио Рамос, 20 — с пенальти (0:2). Бензема, 29 — с пенальти (0:3). Вальверде, 61 (0:4).
«Эйбар»: Дмитрович, Де Бласис, Бигас, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна (Педро Леон, 65), Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Инуи, Серхио Энрич, Кике (Шарлес, 81).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Модрич, Вальверде (Иско, 72), Васкес (Диас, 81), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 72).
Судья: Кордеро Вега (Испания).
9 ноября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/