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21 марта, 23:58

«Реал» рассматривает Меньяна в качестве замены Куртуа

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Вратарь «Милана» Майк Меньян может продолжить карьеру в чемпионате Испании ближайшим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в услугах 28-летнего француза заинтересован «Реал», рассматривающий игрока в качестве возможной замены Тибо Куртуа.

20 марта бельгийский голкипер успешно перенес операцию на мениске. Ожидается, что он пропустит остаток сезона-2023/24.

Меньян защищает цвета «Милана» с июля 2021 года. Всего за клуб он провел 105 матчей, пропустил 195 голов и 65 раз отыграл «на ноль». Его контракт расссчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского вратаря в 40 миллионов евро.

ФК Милан
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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Кадис – Гранада
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Альмерия – Осасуна
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Валенсия – Мальорка
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