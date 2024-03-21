Пике: «Месси был невероятно маленьким и худым, когда приехал в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси — лучший игрок в истории футбола. Когда он только приехал в «Барсу», был очень маленьким и худым. Мы увидели его и сказали: «Вау, этот парень, если мы его тронем, мы его сломаем, так что надо быть осторожным», — приводит слова Пике talkSPORT.

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год, а Пике — с 2008 по 2022. 37-летний испанский футболист в ноябре 2022 года объявил об уходе из каталонского клуба и завершении карьеры.

Месси в 2021 году из «Барсы» ушел в «ПСЖ», а затем летом 2023 года перебрался в «Интер Майами».