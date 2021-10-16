38-летний Дани Алвес хотел бы вернуться в «Барселону». Игрок уже провел предварительные переговоры с клубом

38-летний защитник Дани Алвес хотел бы вернуться в «Барселону». Футболист уже предложил свои услуги команде из Каталонии, сообщает AS со ссылкой на Esport3.

Дани Алвес уже связался с руководителями «Барсы» и сообщил, что готов присоединиться к клубу с 1 января. При этом он согласен на минимальную зарплату. Каталонцы взяли время на раздумье.

Напомним, что в начале сентября бразилец покинул «Сан-Паулу» из-за долгов клуба.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. В ее составе он трижды победил в Лиге чемпионов, шесть раз выиграл чемпионата Испании, по четыре раза взял Кубок и Суперкубок страны.