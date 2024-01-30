«Реал» попытается подписать Леау в случае отказа Мбаппе

«Реал» определился с заменой на случай срыва трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура, мадридский клуб переключится на вингера «Милана» Рафаэля Леау, так как видит в нем потенциальную замену французу.

Ранее сообщалось, что Мбаппе планирует определиться со своим будущим в марте.

24-летний Леау в этом сезоне провел за «Милан» 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

20 января появилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «сливочные» приобретут Мбаппе.