Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:32

«Реал» попытается подписать Леау в случае отказа Мбаппе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» определился с заменой на случай срыва трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура, мадридский клуб переключится на вингера «Милана» Рафаэля Леау, так как видит в нем потенциальную замену французу.

Ранее сообщалось, что Мбаппе планирует определиться со своим будущим в марте.

24-летний Леау в этом сезоне провел за «Милан» 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

20 января появилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «сливочные» приобретут Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
Читайте также
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Стало известно, какую зарплату будет получать Мбаппе в «Реале»
Мбаппе выбрал «Реал», АПЛ не пустила Кордобу, Нобоа покинул РПЛ спустя 17 лет
Sport Bild: Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале»
Мбаппе в марте определится с выбором будущего клуба
«Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе
«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Баварии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хетафе» дома победил «Гранаду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 21 7 8 6 28-28 29
11
 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 0 : 1
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 0 : 0
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 1 : 1
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 2 : 0
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 14 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости