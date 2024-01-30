«Реал» попытается подписать Леау в случае отказа Мбаппе
«Реал» определился с заменой на случай срыва трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Как сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура, мадридский клуб переключится на вингера «Милана» Рафаэля Леау, так как видит в нем потенциальную замену французу.
Ранее сообщалось, что Мбаппе планирует определиться со своим будущим в марте.
24-летний Леау в этом сезоне провел за «Милан» 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.
20 января появилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «сливочные» приобретут Мбаппе.
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1
|Жирона
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|55
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2
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
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3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
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4
|Атлетико
|21
|14
|2
|5
|42-23
|44
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5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
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6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
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7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
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8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
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9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
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10
|Хетафе
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
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11
|Осасуна
|21
|7
|5
|9
|26-32
|26
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12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
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13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
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16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
|26.01
|23:00
|
Альмерия – Алавес
|0 : 3
|27.01
|16:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.01
|18:15
|
Лас-Пальмас – Реал
|1 : 2
|27.01
|20:30
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 5
|27.01
|23:00
|
Мальорка – Бетис
|0 : 1
|28.01
|16:00
|
Сельта – Жирона
|0 : 1
|28.01
|18:15
|
Кадис – Атлетик
|0 : 0
|28.01
|20:30
|
Севилья – Осасуна
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|2 : 0
|29.01
|23:00
|
Хетафе – Гранада
|2 : 0
|Г
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Джуд Беллингем
Реал
|14
|
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Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
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Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
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Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3