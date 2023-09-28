«Реал» подпишет новый контракт с Камавинга на улучшенных условиях

«Реал» близок к продлению контракта с полузащитником Эдуардо Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, после заключения нового соглашения 22-летний француз будет зарабатывать значительно больше. Также повысится сумма отступных за футболиста — «Реал» рассчитывает сохранить игрока у себя и планирует таким образом защититься от возможного ухода хавбека.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в августе 2021 года, он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 107 матчах за «Королевский клуб».

Нынешний контракт полузащитника действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.