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Сегодня, 12:15

«Реал» подпишет новый контракт с Камавинга на улучшенных условиях

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эдуардо Камавинга.
Фото AFP

«Реал» близок к продлению контракта с полузащитником Эдуардо Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, после заключения нового соглашения 22-летний француз будет зарабатывать значительно больше. Также повысится сумма отступных за футболиста — «Реал» рассчитывает сохранить игрока у себя и планирует таким образом защититься от возможного ухода хавбека.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в августе 2021 года, он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 107 матчах за «Королевский клуб».

Нынешний контракт полузащитника действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
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Атлетик – Хетафе
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Кадис – Р. Вальекано
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