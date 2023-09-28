Алаба и Рюдигер получили травмы в матче с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Лас-Пальмасом» в матче 7-го тура чемпионата Испании рассказал о травмах двух защитников.

«Давид Алаба не будет играть против «Жироны». Рюдигер получил ушиб», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» набрал 18 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, поднявшись на 2-е место. «Лас-Пальмас» с 5 очками идет на 17-й строчке.