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Сегодня, 19:27

«Реал» передумал продавать Себальоса летом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» намерен сохранить в составе полузащитника Дани Себальоса. Испанский клуб передумал продавать 25-летнего хавбека летом, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил руководству, что рассчитывает на игрока.

Себальос пропустил первую часть сезона из-за травмы, вернувшись на поле только в январе. Всего он успел провести за «Реал» 13 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2023 года.

Дани Себальос
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
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3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
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 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
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 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Севилья – Кадис
 - : -
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Алавес – Вильярреал
 - : -
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Реал – Эспаньол
 - : -
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Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
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 - : -
1.05 15:00
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 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
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2.05 22:00
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Карим Бензема

Реал

 10
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Атлетик

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