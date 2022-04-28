«Реал» передумал продавать Себальоса летом

«Реал» намерен сохранить в составе полузащитника Дани Себальоса. Испанский клуб передумал продавать 25-летнего хавбека летом, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил руководству, что рассчитывает на игрока.

Себальос пропустил первую часть сезона из-за травмы, вернувшись на поле только в январе. Всего он успел провести за «Реал» 13 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2023 года.