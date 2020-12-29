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«Реал» не собирается покупать новых игроков в зимнее трансферное окно

15:40
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил руководство клуба не совершать покупок в январское трансферное окно, сообщает AS.

По данным источника, специалист намерен приобрести новых игроков летом 2021 года. Сообщается, что этой зимой «Реал» должен покинуть кто-то из футболистов. Однако в клубе пока не решили, кого они готовы отпустить.

После 15 туров ла лиги «Реал», набрав 32 балла, занимает 2-е место в турнирной таблице.

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